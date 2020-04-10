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Пятница, 10 апреля 2020, 15:07 мск

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Александр Вучич: Режим ЧП в Сербии может быть отменен до конца апреля

Фото: predsednik.rs

В течение ближайших 10 дней в Сербии прояснится эпидемиологическая картина, после чего можно рассматривать вопрос об отмене режима чрезвычайного положения. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, подчеркнув, что дисциплина граждан является ключевой в этом вопросе.

«Я надеюсь, – хотя и не могу делать точных прогнозов, – что чрезвычайное положение мы отменим до конца месяца», – сказал он.

Сегодня сербский лидер приехал в Ниш поддержать жителей южных регионов страны. Газета «Вечерние новости» отмечает, что этот город стал одним из очагов коронавирусной инфекции в стране.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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