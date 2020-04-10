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Пятница, 10 апреля 2020, 17:17 мск

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Президент Сербии объяснил, почему хорватские СМИ объявили ему войну

Фото: predsednik.rs

Информационная кампания, развязанная в хорватских СМИ против Сербии и ее президента Александра Вучича, объясняется быстрыми темпами экономического роста страны.

Вучич на просьбу прокомментировать последние информационные атаки на него и на армию Сербии, предпринимаемые в хорватских общественно-политических СМИ, отметил, что когда он проводит какую-либо кампанию, ему эти нападки не мешают.

«Я, наверное, единственный, против кого они постоянно проводят кампании. Если честно, для меня это даже лестно. Знаете, почему? Впервые за многие десятилетия и столетия Сербия в плане экономического развития опережает Хорватию. Мы быстро прогрессируем», – сказал он.

Вучич напомнил, что за последние годы в Сербии был зафиксирован экономический рост на 42%, а в Хорватии – лишь на 2,8, пишет газета «Вечерние новости».

Кроме того, на фоне текущего кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Сербии было уволено гораздо меньше людей, чем в Хорватии, численность населения которой меньше, подчеркнул сербский лидер. «Я понимаю эту ненависть, но, конечно, я не оправдываю их поведения. То же самое мы наблюдаем и со стороны сербских олигархов. Не буду называть имен, пока все это не закончится», – добавил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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