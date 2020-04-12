Президент Сербии уточнил возможные сроки отмены режима ЧП

Режим чрезвычайного положения, введенный в Сербии 15 марта, может быть отменен в конце апреля или в мае. Об этом сообщил сегодня президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопросы сограждан. Он отметил, что с достаточной долей оптимизма смотрит на ситуацию с коронавирусом.

«Труднее всего будет открыть школы, но надеюсь, что вскоре мы сможем позволить работать тем кафе и ресторанам, которые располагают достаточными площадями, чтобы можно было избежать скопления народа», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В то же время он подчеркнул, что «об отмене режима чрезвычайного положения можно будет думать тогда, когда количество заражённых людей, подключаемых к ИВЛ, пойдёт на убыль», и после консультаций с эпидемиологами.

Лидер Сербии указал, что недопустимо излишне долго держать страну в подобных условиях, так как это наносит ущерб экономике. «Надеюсь, что мы сможем отменить режим до конца апреля, самое позднее – в мае. Я не провидец. Сообщу, когда для этого будут благоприятные условия. Стоит помнить о майских праздниках, на которые традиционно собирается много народа. В это время нам нужно будет проявить максимум ответственности. Отмена режима чрезвычайного положения зависит от рекомендаций эпидемиологов», – пояснил Вучич.

Вместе с тем президент Сербии уточнил, что даже после отмены режима ЧП гражданам придется еще в течение месяца придерживаться определенных ограничительных правил, чтобы не вызвать повторной вспышки эпидемии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 10.04.20

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