Сербские санатории станут больницами для заразившихся коронавирусом сотрудников экстренных служб

Сегодня сербские санатории, закрытые ранее в связи с эпидемией коронавируса, начнут принимать на лечение зараженных инфекцией врачей, полицейских и военнослужащих. Такое решение принято кризисным штабом, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.
Как сообщается, первых пациентов из числа сотрудников экстренных служб и медиков примут реабилитационный центр в Апатине, институт здравоохранения и реабилитации в Младеновце, специальные больницы в Бане Ковиляче и Врнячкой Бане, а также санаторий в Нише.
Распределять пациентов предполагается по территориальному принципу. Как сообщил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, коронавирус обнаружен у 423 сотрудников здравоохранения. Количество заболевших военных и полицейских не разглашается.
Согласно последним данным, в Сербии выявлено 3 630 зараженных коронавирусом, 80 человек скончались, более 400 выздоровело.
Белград, служба информации РИА «Новый День»
Белград. Другие новости 12.04.20
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