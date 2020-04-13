Сербские санатории станут больницами для заразившихся коронавирусом сотрудников экстренных служб

Сегодня сербские санатории, закрытые ранее в связи с эпидемией коронавируса, начнут принимать на лечение зараженных инфекцией врачей, полицейских и военнослужащих. Такое решение принято кризисным штабом, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, первых пациентов из числа сотрудников экстренных служб и медиков примут реабилитационный центр в Апатине, институт здравоохранения и реабилитации в Младеновце, специальные больницы в Бане Ковиляче и Врнячкой Бане, а также санаторий в Нише.

Распределять пациентов предполагается по территориальному принципу. Как сообщил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, коронавирус обнаружен у 423 сотрудников здравоохранения. Количество заболевших военных и полицейских не разглашается.

Согласно последним данным, в Сербии выявлено 3 630 зараженных коронавирусом, 80 человек скончались, более 400 выздоровело.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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