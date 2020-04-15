«Этим подлецам все мало»: мэр Нови-Сада обрушился с критикой на оппозицию

Заместитель председателя Сербской Прогрессивной партии, мэр Нови-Сада Милош Вучевич выступил с жесткой критикой в адрес сербской оппозиции, назвав ее лидеров «подлецами», которые действуют против собственного народа.

«Сербская оппозиция каждый день подтверждает своими действиями, что для неё не существует пределов ненависти. Они использовали сложную ситуацию в стране, чтобы начать грязную кампанию против президента Сербии Александра Вучича и его семьи. Они оскорбляют его детей, сына, который заражен вирусом COVID-19! Под прицелом их ненависти сам президент, который прилагает нечеловеческие усилия, чтобы сохранить систему здравоохранения, обеспечить всех врачей защитными средствами, добыть драгоценные аппараты ИВЛ, которых в Сербии теперь больше, чем в других, гораздо более развитых странах», – подчеркнул Вучевич, комментируя критику оппозиции в отношении предпринятых мер сербским правительством против распространения коронавируса.

«Этим подлецам все мало. Они глумятся над каждой потерянной жизнью, насмехаются над президентом Китая – самой мощной силы в мире, жалуются на свою страну, где якобы нет демократии. Они попросту ведут антисербскую кампанию, которая направлена против родины и своего народа», – констатировал заместитель председателя Сербской Прогрессивной партии.

Напомним, сербский оппозиционный блок «Союз за Сербию», который возглавляет бывший мэр Белграда и олигарх Драган Джилас, регулярно выступает с критикой действий президента Сербии, пытаясь поднять свой рейтинг. После того как лидер Сербии принял решение продлить комендантский час с пятницы 17 марта до вторника 21 марта – на время пасхальных праздников, чтобы избежать массового заражения коронавирусом, соратник Джиласа Бошко Обрадович призвал не подчиняться запрету и прийти в церкви.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.04.20

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