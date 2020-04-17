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Пятница, 17 апреля 2020, 12:36 мск

Новости Балканы

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В Сербии разгорелся скандал после школьного онлайн-урока про «мирное» НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

В Сербии разгорелся скандал после онлайн-урока географии, на котором шестиклассникам объясняли, что НАТО в условиях эпидемии коронавируса «помогает странам решать междоусобные споры». Министр образования Сербии Младен Шарчевич пообещал уволить ответственного за этот инцидент.

«После военной агрессии, которая происходила без одобрения Совета Безопасности ООН, сербы с полным правом могут воспринимать НАТО со своей точки зрения. В этом упущении виноват Институт по вопросам образования и воспитания. Я отдал распоряжение уволить тех, кто отвечает за учебный план и школьную программу. Кроме того, мы проверим все учебники и уволим тех, кто составляет школьные программы и предлагает издателей для школьной литературы», – заявил Шарчевич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Согласно неофициальным данным, во время бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году погибло 2,5 тысячи гражданских лиц, около 6 тысяч человек было ранено, среди них 2,7 тысячи детей. Экономический ущерб исчисляется миллионами евро. Последствия бомбардировок снарядами с обедненным ураном ощущаются до сих пор. За этот акт агрессии никто не понёс наказания.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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