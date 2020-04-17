Сербия разворачивает производство препарата, способного помочь при лечении больных коронавирусом

В Сербии на фармацевтической фабрике Galenika разворачивается производство хлорохина – лекарства против малярии, которое, как считают многие ученые, может помочь при лечении коронавируса. Необходимое сырье для выпуска препарата уже поступило, передает «Информер».

Директор Республиканского Фонда здравоохранения Саня Радоевич-Шкодрич сообщила, что Сербия располагает достаточным количеством уже готового медткамента, но должна подготовиться к возможным возвращениям эпидемии вируса COVID-19 в будущем, чтобы не зависеть от наличия хлорохина на фармацевтическом мировом рынке.

«Было решено закупить сырье и начать производство хлорохина в Сербии, чтобы избежать итальянского сценария», – подчеркнула она.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.04.20

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