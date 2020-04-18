Сербская оппозиция выдохлась морально и физически

Последние критические выпады сербской оппозиции в адрес президента страны Александра Вучича свидетельствуют, что противники действующего главы государства «выдохлись и морально, и физически». Такое мнение в интервью порталу «Балканист.ру» высказал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«За этот год оппозиция выдохлась и морально, и физически. Это заметно по количеству людей, которые принимали участие в начале их деятельности. К концу протестов оно заметно истощилось. Нового ничего оппозиция придумать за это время не смогла: нет никаких новых требований, не изобретён новый смысл существования, отсутствуют новые привлекательные для народа лозунги», – констатировал эксперт.

В то же время политолог обратил внимание, что нынешние сербские оппозиционеры – это люди, некогда весьма комфортно чувствовавшие себя во власти. Исключение составляет лишь лидер движения «Двери» Бошко Обрадович – бывший библиотекарь, который никогда не управлял ни страной, ни правительством, ни хотя бы городом. «Это бывшие номенклатурщики, а им всем свойственно после долгих лет правления терять хватку, способность к политической борьбе. Обычному человеку это легко заметить невооружённым глазом. Особенно ущербно их отношение к простым людям», – сказал Бондаренко.

По его оценке, информационная кампания против президента Сербии на фоне кризиса с коронавирусом наглядно демонстрирует свою бессмысленность. «Они [оппозиция] же понимают, что им нельзя уйти в забвение, им нужно хотя бы что-то говорить. Например, обвинять власть. Причём – все равно в чем. Сначала в том, что Вучич не вводит чрезвычайное положение, потом – в том, что он его ввёл. Они используют любой повод для критики Александра Вучича. Он у них виноват и в комендантском часе, и в получении гуманитарной помощи. Теперь они подключили ещё и православный фактор», – отметил директор Фонда прогрессивной политики, отметив, что сейчас многие храмы в Сербии, как и в России, закрыты из-за угрозы распространения вируса, но даже это обстоятельство оппозиция пытается использовать против Вучича.

Политолог считает, что оппозиция явно переживает острый кризис. «Судя по тому, кто сейчас критикует Александра Вучича, можно смело заявить, что у сербского президента все в порядке. За исключением отъявленных маргиналов, никто из представителей серьезных политических сил страны в этот непростой, тяжёлый период не оказался в стане его врагов. Тем не менее, те редкие, писклявые голоса, которые раздаются с задворок политической жизни Сербии, требуют определённого ответа», – сказал Бондаренко.

Эксперт также обратил внимание на голословные обвинения в адрес Вучича о якобы его «договоре» с Западом по косовскому вопросу. «Это не новое обвинение. Такие мы слушаем от оппозиции уже лет пять. Они были ещё во времена работы Александра Вучича премьером. При этом ни разу эти обвинения не подтверждались», – констатировал он.

Бондаренко отметил, что за последние годы в косовской проблеме изменилось только одно: резко сократилось количество стран, признающих суверенитет самопровозглашенной республики, но даже на этом фоне президенту Вучичу пытаются вменить некие «договоренности» с Западом, что вызывает, мягко говоря, недоумение.

«Кому он и что «сдал»? Евросоюз распадается на глазах, прежнего Запада больше нет. Да, в Вашингтоне были проведены определённые встречи. Но то, о чем договорились Белград и Приштина, – о продолжении переговоров, невозможно без полной и окончательной отмены таможенных пошлин на сербские товары. Кроме того, в самопровозглашенной республике Косово мы наблюдаем сейчас кризис власти. С кем продолжать эти переговоры?!» – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что сейчас можно смело говорить о том, что вопрос Косово и Метохии вряд ли будет актуален до конца парламентских выборов в Сербии, которые после коронавирусного карантина, скорее всего, пройдут осенью, и последующего формирования нового правительства. «Косовский вопрос до конца этого года решён не будет. Надеюсь, что за это время и Приштина разберётся со своим кризисом власти», – подчеркнул политолог.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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