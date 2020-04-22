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Среда, 22 апреля 2020, 11:40 мск

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В Белграде появится первый пешеходный мост

Фото: instagram.com/marko_stojcic_

В столице Сербии следующей весной планируется начать строительство первого пешеходно-велосипедного моста, который соединит район Новый Белград с прогулочный зоной озера Ада Цыганлия. Об этом сообщил автор проекта моста, белградский архитектор Марко Стойчич.

По его словам, на новобелградской стороне также будет построен трехуровневый паркинг на триста автомобилей.

Стоимость проекта составляет 10 млн евро, их выделили из бюджета Белграда.

Белград, Катарина Лане

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