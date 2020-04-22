В Сербии от коронавируса умерли семеро полицейских

В Сербии за время эпидемии коронавируса 180 полицейских заразились новой инфекцией, семеро из них умерли. Об этом сообщил руководитель сербской полиции Владимир Ребич. По его словам, у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме.

В то же время у пятерых полицейских было воспаление легких, у трех было затрудненное дыхание, и один сотрудник находился в отделении полуинтенсивной терапии.

«Семь сотрудников полиции проиграли битву с COVID-19. Соболезнования семьям и, надеюсь, это число не будет расти», – сказал Ребич в интервью телекомпании Pink.

Глава полиции также сообщил, что более 5 300 граждан были привлечены к ответственности за нарушение режима комендантского часа и что в 27 случаях люди были наказаны за то, что делали это неоднократно.

«В двух случаях у нас было четырехразовое нарушение правил вернувшимися из-за границы. Был, например, человек, который нарушил комендантский час четыре раза, трижды управлял транспортным средством в алкогольном опьянении, один раз стал причиной дорожно-транспортного происшествия. Он наложил на свою семью штраф суммой более 360 000 динаров и проведет в тюрьме не менее 90 дней», – уточнил Ребич.

Он отметил, что во время чрезвычайного положения количество транспортных средств сократилось на 60%, а число погибших уменьшилось на 40%. «Ожидается, что смертей станет еще меньше», – сказал Ребич, добавив, что контроль на улицах будет ужесточен.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 22.04.20

Коронавирусом заразился помощник сербского патриарха. / В Белграде появится первый пешеходный мост. / Евросоюз недоволен самостоятельностью Сербии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»