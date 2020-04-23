Сербия решила частично открыть границы

Правительство Сербии решило открыть границы для жителей приграничных поселений и работающих за границей граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

По его словам, Белград пошел навстречу Венгрии, граждане которой живут и работают по обе стороны границы. Смягчение карантинных мер распространится на жителей районов Сербии, граничащих с другими странами. «Мы две недели думали над этим решением. Мы дадим возможность людям, живущим и работающим у рубежей Сербии, беспрепятственно пересекать границы», – цитирует Дачича «Балканист.ру».

Глава МИД Сербии также уточнил, что пока о полном открытии границ говорить преждевременно. «У Евросоюза есть общий план по смягчению мер, касающихся прохождения границ, но официальная политика на этот счет отсутствует. Вероятно, они будут совершать какие-то действия после большого анализа ситуации. Они объявили, что сначала откроют передвижение внутри Евросоюза. Когда будут открыты внешние границы ЕС, неясно», – сказал Дачич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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