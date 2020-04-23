Сербия готовится возобновить пассажирские перевозки

Возобновление междугороднего сообщения в Сербии, а также запуск авиарейсов в европейские столицы станет возможным после 1 мая, а городской транспорт в полной мере заработает после 4 мая. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

«Это произойдёт, если оценки эпидемиологов позволят смягчить принятые ранее меры», – цитирует его слова «Балканист.ру».

По словам главы государства, возвращение к прежним объемам трафика будет постепенным. «Что касается городского транспорта, мы будем смотреть, сколько процентов людей вышло на работу. Если будет работать 60% компаний и их сотрудников, на столько же процентов мы восстановим и движение транспорта. Мы обеспечим самые строгие меры для пассажиров: без маски нельзя будет войти в автобус. И, конечно, предпримем все усилия, чтобы избежать толчеи в транспорте», – подчеркнул Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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