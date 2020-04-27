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Понедельник, 27 апреля 2020, 11:31 мск

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В Сербии заразился коронавирусом глава Крушевацкой епархии

Фото: eparhijakrusevacka.com

Глава Крушевацкой епархии Давид госпитализирован в белградскую больницу с диагнозом «COVID-19». По данным СМИ, священнослужитель чувствовал себя хорошо и никаких симптомов заболевания не ощущал, однако тест на коронавирус показал положительный результат.

Из-за пожилого возраста и нескольких хронических заболеваний епископа Давида было решено госпитализировать.

В последнее время 67-летний священнослужитель проводил службы в храме Крушевца, в том числе Пасхальную, а также дал несколько интервью на тему эпидемии, в которых призывал прихожан противостоять коронавирусу силой веры.

Глава Крушевацкой епархии стал третьим священником Сербской православной церкви, заразившимся коронавирусом.

Белград, Катарина Лане

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