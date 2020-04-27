Заседание парламента Сербии во время чрезвычайного положения может войти в историю

На завтра, 28 апреля, намечено заседание сербского парламента, которое может войти в историю. Как заявила спикер Скупщины Майя Гойкович, подобных примеров, чтобы 250 депутатов собрались во время чрезвычайного положения для решения жизненно важных проблем, ей найти не удалось.

Гойкович ожидает, что все депутаты прибудут на первую сессию сначала введения в стране чрезвычайного положения, и добавила, что будут приняты все необходимые меры безопасности. «Каждый должен будет соблюдать решения Кризисного штаба, применимые к депутатам. Все пройдут через защитную дверь, измерят температуру, получат маски и перчатки, и мы приняли все меры для защиты жизни журналистов, операторов, депутатов и всех сотрудников», – подчеркнула спикер Скупщины.

Комментируя заявления представителей оппозиции, которые ранее бойкотировали работу парламента, а теперь хотят участвовать в заседании, Гойкович сказала, что будет рада видеть всех депутатов. «Я с удовольствием увижусь с ними завтра на сессии, где мы серьезно поговорим о мерах, и это политический выбор каждого народного депутата парламента», – отметила спикер сербского парламента.

Белград, Катарина Лане

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