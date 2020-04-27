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Понедельник, 27 апреля 2020, 17:39 мск

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Сербская оппозиция устроила очередной демарш

Фото: twitter.com/BoskoObradovic

Сегодня в Белграде представители оппозиционного блока «Союз за Сербию» устроили очередной публичный демарш под неодобрительный свист прохожих. Перед зданием Народного парламента активисты выразили свое недовольство решением ввести комендантский час на все майские выходные (с 30 апреля по 4 мая), чтобы избежать распространения вируса COVID-19.

На импровизированной пресс-конференции оппозиционеры сообщили, что собираются бойкотировать первое после введения режима чрезвычайного положения заседание Скупщины, назначенное на завтра, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Один из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадович призвал граждан устроить митинг против решения властей о долгом карантине на майские праздники в четверг, 30 апреля.

Как отмечается, белградцы, оказавшиеся вблизи акции оппозиции, не оценили инициативы «Союза за Сербию» и освистали их под выкрики «Воры!»

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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