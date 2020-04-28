Сербские школьники и студенты до конца учебного года останутся в онлайн

В Сербии ученики начальной и средней школы, а также студенты вузов продолжат онлайн-обучение до конца учебного года, который завершится в мае. Об этом сообщил министр образования страны Младен Шарчевич.
«Нет необходимости рисковать здоровьем ради учебы в кабинетах», – заявил Шарчевич в эфире государственной телекомпании РТС. По его словам, исключение будет сделано только для итогового тестирования в школах и вузах, потому что их проведение онлайн не предусмотрено законодательством. Экзамены и тестирование состоятся в июне, уточнил министр.
Эпидемиолог Бранислав Тиодорович со своей стороны подчеркнул, что для возвращения детей в школы необходима полностью контролируемая эпидемиологическая ситуация, но пока условия не позволяют вернуться к привычной системе обучения.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 27.04.20
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