Евросоюз пытается подкупить Сербию

Евросоюз отменил запрет на вывоз медицинского оборудования в страны Западных Балкан. Об этом говорится в совместном письме верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, еврокомиссара по вопросам торговли Фила Хогана, а также комиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели.

Европейские чиновники сообщили министерству иностранных дел Сербии, что решено сократить список оборудования и лекарств, для вывоза которых необходимы разрешения, и исключить страны Западных Балкан из перечня государств, которым необходимы одобрения на экспорт медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, передает «Балканист.ру».

«Евросоюз полностью посвятил себя международному сотрудничеству и оказанию помощи вам как нашим самым близким партнёрам. Мы искренне надеемся, что вы оцените особенное внимание, которое Евросоюз оказывает Западным Балканам в борьбе против вируса COVID-19», – говорится в письме.

Еврочиновники заверяют, что, кроме финансовой помощи, Сербии также будет оказано содействие в налаживании собственного производства медоборудования и защитных средств. «Евросоюз принимает беспрецедентные меры по включению вас в общую борьбу против вируса COVID-19. Мы заверяем вас в своей непоколебимой приверженности помощи партнёрам с Западных Балкан и их пути евроинтеграции», – отмечается в письме.

Напомним, ранее в британской газете The Guardian была опубликована статья, автор которой Шон Уокер обратил внимание, что Европа проиграла России и Китаю «битву за сердце Сербии», так как эти государства первыми откликнулись на просьбы Белграда о помощи в условиях угрозы распространения коронавируса.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 28.04.20

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