CМИ опубликовали график возвращения Сербии к нормальной жизни

В сербских СМИ появилась информация с графиком возвращения страны к нормальной жизни. Как следует из публикаций с понедельника, 4 мая, могут быть значительно смягчены ограничительные меры, введенные с целью не допустить распространения заражения коронавирусом.
В частности, 4 мая начнут работать кафе и рестораны. Для входа в закрытые помещения будут необходимы маски, а на открытом воздухе должна соблюдаться дистанция между людьми. Вместе с тем, с понедельника будут разрешены спортивные тренировки в группах на открытом воздухе.
Как предполагается, общественный транспорт, междугородние и железнодорожные перевозки начнут функционировать с 8 мая. В этот же день откроются торговые центры.
С 11 мая возобновят работу детские сады и группы продлённого дня.
Авиасообщение планируется запустить с 18 мая.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 28.04.20
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