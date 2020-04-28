В сербском парламенте опозорился депутат-оппозиционер

Сегодня на первом с момента введения режима чрезвычайного положения в Сербии заседании Народной Скупщины произошел скандал. Оппозиционный депутат и лидер «Новой партии» Зоран Живкович был публично высмеян за сомнения в необходимости помощи, которую оказала Россия в борьбе с распространением коронавируса, передает «Балканист.ру».

Как отмечает издание, оппозиционер продемонстрировал свою некомпетентность, задав вопрос: «Неужели сербская армия, полиция и коммунальщики не могли самостоятельно справиться с дезинфекцией городов, что им на помощь должны были приехать русские, чтобы опрыскивать улицы 70-процентной водкой?»

На этот выпад жестко ответил министр обороны Сербии Александр Вулин, который напомнил, что сербская армия продезинфицировала от коронавирусной инфекции 28 сербских городов, причем не единожды. По его словам, подобные комментарии не просто продиктованы ненавистью и являются оскорбительными для России, которая направила Сербии помощь, но и свидетельствуют об очевидной глупости депутата Живковича.

«Улицы не дезинфицируют алкоголем. Их дезинфицируют гипохлоритом натрия, который получают не из айвы, вишни, сливы, картошки или зерна, как самогон или водку, а из промышленной соли, которую подвергают электролизу на специальном оборудовании. Полученный состав эффективно уничтожает коронавирус на поверхностях», – подчеркнул министр обороны Сербии.

«Теперь мы знаем, что Зоран Живкович, помимо того, что ненавидит сербскую армию и русских братьев, ещё и понятия не имеет о том, о чем говорит!» – заявил министр.

Он также отметил, что Сербия была вынуждена просить о помощи, в том числе потому, что в 2000-х годах во времена правления Демократической оппозиции Сербии, когда Живкович возглавлял правительство, эпидемиологическая служба страны была фактически уничтожена. «Благодарите Бога, что есть русские, которые откликнулись на наши мольбы о помощи!» – сказал Вулин.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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