Политолог раскрыл «covidиотизм» сербской оппозиции

Сербская оппозиция политизировала эпидемию коронавируса, чем продемонстрировала свой «covidиотизм». Такие мнение в статье для газеты «Политика» высказал аналитик Небойша Бакарец. По его оценке, Сербии приходится «воевать» на два фронта – с одной стороны, бороться с опасным заболеванием, с другой – нивелировать провокации «пятой колонны».

Как отметил эксперт, «джиласовская» часть сербской оппозиции малочисленна, но обладает значительными финансовыми и медийными ресурсами. «Они открыли второй фронт борьбы. На первом Сербия борется с болезнью и смертями, на втором противостоит «пятой колонне коронавируса» и её лжи, обвинениям и распространению паники. Их цель – свергнуть власть в Сербии, а эпидемию они сочли идеально удобным моментом», – пояснил политолог, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Аналитик обратил внимание, что главный метод оппозиции заключается в тотальной критике всего, что предпринимает страна в условиях кризиса. Под удар попали режим чрезвычайного положения, комендантский час, своевременность действий, усилия эпидемиологов. При этом Бакарец подчеркнул, что сам «Союз за Сербию» предлагает вредоносные меры.

«На пике эпидемии, 25 марта, демагог Драган Джилас предложил выпустить почти два миллиона пенсионеров на улицы и разрешить им гулять каждый день. Это привело бы к тотальному распространению заразы и смерти минимум тысячи пожилых в неделю. Трагедия в геронтологическом центре города Ниша показала, насколько смертоносно предложение Джиласа. Старики выходили в город, их посещали родственники, – за этим последовала вспышка заболевания», – пишет политолог.

Бакарец также отметил ряд публикаций, дезинформировавших население и призывавших к «революции против тоталитарного режима». Он напомнил, что оппозиционные политики целый месяц обвиняли «тирана Вучича» во «введении тоталитаризма», а когда меры против эпидемии были смягчены, они сменили пластинку. «Понятие «covidиот» словно было придумано, чтобы описать «джиласовцев». В слове «идиот» нет ничего оскорбительного, в Древней Греции так называли эгоистов, преследующих свои личные, узкие интересы», – заключил сербский эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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