Сербия сохранила экономический «хребет» в период эпидемии

Сербии удалось сберечь свою экономику от разрушительных последствий коронавирусного кризиса. Об этом заявил председатель Торговой палаты страны Марко Чадеж в интервью гостелекомпании «РТС». По его словам, меры, принятые правительством и президентом для спасения экономики, были эффективными и своевременными.

Согласно прогнозам Всемирного банка, страну ожидает спад ВВП в размере 2,5%, что в разы меньше, чем в соседних странах. При этом Чадеж обратил внимание, что Сербия смогла наладить отечественное производство всех видов дезинфекционных и защитных средств, а также планирует запустить новые линии для производства перчаток и спецкостюмов.

Глава Торговой палаты также сообщил, что инвесторы со всего мира планируют начать новые проекты в Сербии после окончания пандемии. «Все это время у нас не прекращали работу около 400 компаний по производству продуктов питания, средств для дезинфекции и защитных костюмов. Люди работали в три смены во время чрезвычайного положения», – отметил Чадеж.

Вместе с тем он уточнил, что на днях заработают еще 400 предприятий, которые намерены вернуться к прежним объёмам производства. «Почти 38 000 сотрудников вернулись на свои рабочие места, две трети предпринимателей снова открыли свои фирмы, придерживаясь мер безопасности, рекомендованных Кризисным штабом. Это отличные показатели, сейчас необходимо дать толчок экономике», – считает глава Торговой палаты Сербии.

Чадеж также напомнил, что 860 000 сотрудникам сербских предприятий государство выплатило минимальные зарплаты за время режима чрезвычайного положения. «Мы сохранили «хребет» экономики в этот период, мы спасли производство от остановки и даже смогли экспортировать и зарабатывать в кризис», – сказал Чадеж.

Белград, Катарина Лане

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