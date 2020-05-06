«Досвистелся»: лидер сербской оппозиции устроил скандал в Скупщине (ВИДЕО)

Сегодня в сербском парламенте произошел скандал: при обсуждении темы отмена режима чрезвычайного положения лидер оппозиционного блока «Союз за Сербию» и движения «Двери» Бошко Обрадович устроил демарш с громким свистом. После двух замечаний ему пригрозили удалением из зала заседаний, но политик отказался покинуть зал заседаний.

Как передает «Балканист.ру», после 20-минутной паузы служба охраны выдворила из зала заседаний Обрадовича, который при этом схватил флаг Сербии, находящийся за креслом спикера Скупщины.

Сам оппозиционер подчеркнул, что считает несвоевременным отмену режима чрезвычайного положения и назначение даты парламентских выборов. Обрадович пояснил, что свистом выражал свой протест. «Время начать бунт», – заявил он, выкрикнув лозунг «Долой Вучича, долой власть!».

Издание отмечает, что сегодня в парламенте присутствует премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая в своем выступлении должна обосновать предложение об отмене режима чрезвычайного положения в стране.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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