Правительство Сербии начинает выплату компенсаций предпринимателям

Сегодня правительство Сербии перечислит обратившимся за помощью предпринимателям около 289 млн евро в качестве первой части компенсации за экономические трудности, вызванные эпидемией коронавируса. Эти деньги предназначены для выплаты сотрудникам минимальной зарплаты в размере 250 евро за апрель, когда Сербия находилась в режиме чрезвычайного положения и многие компании были вынуждены остановить свою работу, передает «Балканист.ру».

Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, выплаты также будут в июне и июле. Таким образом, общая сумма выделенных государством средств составит более 765 млн евро.

Издание отмечает, что за помощью к государству обратилось 237 тысяч предприятий, где работает свыше миллиона граждан. Тем компаниям, где за время режима чрезвычайного положения было уволено более 10% сотрудников, помощь не полагается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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