Сербия пока не видит смысла в открытии своей границы

Белград может открыть свои границы, но в настоящее время в этом нет смысла, поскольку режима свободного передвижения в мире «нигде нет». Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Выступая в Скупщине, Дачич отметил, что все страны требуют какого-либо подтверждения или разрешения на въезд во время пандемии коронавируса. «В дорожной карте, составленной Европейским союзом, открытие границ не является одной из первостепенных мер. Некоторые страны не планируют открывать границы до июня», – сказал шеф сербской дипломатии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его словам, граждане, которые живут на приграничных территориях (на расстоянии около 50 км), владеют землей или же работают в соседней стране, смогут пересекать границу без ограничений и на них не будут распространяться меры самоизоляции или карантина.

Дачич уточнил, что пока договориться об этом удалось только с Венгрией. Соглашение с Болгарией находится в стадии согласования и может быть реализовано в ближайшие дни.

«С Боснией и Герцеговиной было сложно. Мы ожидали, что это будет проще, учитывая сколь много людей находится в такой ситуации как с сербской, так и с боснийской стороны», – сказал Дачич.

Стоит отметить, что накануне в Сербии было принято решение об отмене режима чрезвычайного положения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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