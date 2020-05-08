Спикер сербского парламента о провокациях оппозиции: «Это фашизм!»

Спикер сербского парламента Майя Гойкович сделала жесткое заявление по поводу инцидента у входа в здание Скупщины, когда оппозиционеры из «Союза за Сербию» во главе с лидером движения «Двери» Бошко Обрадовичем напали на депутатов.

«Попытка лидера «Дверей» и его сторонников остановить работу государственного органа – это фашизм! Все, кто знает историю, помнят, что подобное происходило, когда фашизм поднимал голову в Европе. Мы должны все вместе противостоять этому. Нельзя допускать, чтобы фашистская орда нападала на депутата, валила его на землю, избивала, пинала. Я спрашиваю сейчас всю Сербию: что еще мы можем от них ожидать?!» – цитирует Гойкович «Балканист.ру». Издание отмечает, что спикер была до слез потрясена акцией оппозиции.

Напомним, накануне вечером противники действующей власти сломали ограду у президентского дворца в Белграде и устроили митинг. Утром 8 мая участник этого погрома, один из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович с соратниками напал на депутата от Сербской прогрессивной партии Марьяна Ристичевича и министра здравоохранения Златибора Лончара.

В связи с провокациями оппозиции, направленными на обострение политической ситуации в стране после отмены чрезвычайного положения, сегодня в 18:00 президент Сербии Александр Вучич намерен выступить с обращением к нации.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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