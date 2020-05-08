В Белграде задержаны провокаторы из оппозиции

После утреннего инцидента перед зданием сербского парламента, когда группа оппозиционеров из «Союза за Сербию» устроила драку и избила депутата, было арестовано 15 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.
По его словам, всем задержанным будут предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. «Нападение Бошко Обрадовича и его сторонников из «Союза за Сербию» на народных избранников я расцениваю, как фашизм чистой воды. Вы физически напали на людей, угрожали им потому, что их мнение отличается от вашего. В Сербии такое не пройдёт», – подчеркнул глава МВД.
Стефанович заверил, что полиция и впредь будет оперативно и эффективно реагировать на подобные инциденты. «Мы никому не позволим нарушать чужие права и свободы на том основании, что у человека иное мнение и гражданская позиция. Полиция Сербии умеет отвечать на насилие», – сказал министр.
В связи с провокациями оппозиции, направленными на обострение политической ситуации в стране после отмены чрезвычайного положения, сегодня в 18:00 президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к нации.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 08.05.20
Спикер сербского парламента о провокациях оппозиции: «Это фашизм!». / Скандал в Белграде: лидер оппозиции напал на министра здравоохранения и депутата Скупщины (ВИДЕО). / Трудно найти смысл: президент Сербии прокомментировал акции протеста. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube