В Белграде задержаны провокаторы из оппозиции

После утреннего инцидента перед зданием сербского парламента, когда группа оппозиционеров из «Союза за Сербию» устроила драку и избила депутата, было арестовано 15 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

По его словам, всем задержанным будут предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. «Нападение Бошко Обрадовича и его сторонников из «Союза за Сербию» на народных избранников я расцениваю, как фашизм чистой воды. Вы физически напали на людей, угрожали им потому, что их мнение отличается от вашего. В Сербии такое не пройдёт», – подчеркнул глава МВД.

Стефанович заверил, что полиция и впредь будет оперативно и эффективно реагировать на подобные инциденты. «Мы никому не позволим нарушать чужие права и свободы на том основании, что у человека иное мнение и гражданская позиция. Полиция Сербии умеет отвечать на насилие», – сказал министр.

В связи с провокациями оппозиции, направленными на обострение политической ситуации в стране после отмены чрезвычайного положения, сегодня в 18:00 президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к нации.

Белград, Катарина Лане

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