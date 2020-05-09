В Сербии прошли торжества в честь Дня Победы

В Белграде прошла серия торжественных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы. В крепости Калемегдан был дан торжественный артиллерийский залп из шести орудий, а на Площади Республики открылась историко-документальная выставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от нацизма.

Как пишет «Балканист.ру», в торжествах принял участие посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Россия высоко ценит то, что в Сербии берегут традиции антифашизма. Сербия стойко сопротивляется попыткам фальсификации истории и бережёт памятники погибшим за освобождение Югославии во Второй мировой войне. Те, кто задался целью переписать историю, хотят отнять суверенитет и независимость государств. Это тяжёлая политическая борьба, и победа в ней будет за нами», – сказал глава диппредставительства РФ в Сербии.

Стоит отметить, что вечером 8 мая в мемориальном Парке освободителей Белграда в честь Дня Победы была впервые включена праздничная подсветка, символизирующая цвета Красной армии.

Накануне 9 мая Сербия в числе десяти стран-участников ОБСЕ подписала совместное заявление по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. «Считаем особенно важным беречь историческую правду о Второй мировой войне, не допускать пересмотра её правовых итогов, в том числе с учетом целей и принципов Устава ООН и решений Международного военного трибунала в Нюрнберге. Признаем значение Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него 1948 года в качестве важного международного инструмента», – говорится в заявлении, которое, наряду с Сербией, подписали Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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