Особенности медиа-игры: как экс-директор ЦРУ формирует общественное мнение на Балканах

«Первая кнопка» телевидения на Балканах в результате финансовых манипуляций превратилась в рупор бывшего директора ЦРУ Дэвида Хауэлла Петреуса, принимавшего непосредственное участие в разгроме Югославии. Как такое произошло и чем это угрожает Сербии, пишет в своей статье медиаменеджер, основатель проекта «Балканист», директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

РИА «Новый День» приводит эту любопытную публикацию портала «Балканист.ру»:

Когда Европейский Союз принимал свой печально известный Третий энергетический пакет, ограничивающий одну и ту же компанию в возможности быть одновременно владельцем трубы и поставщиком энергоресурсов, все понимали – это направлено, прежде всего, против российского газового поставщика «Газпром», строившего новые энергетические дороги между Россией и Европой.

Но мало кто знал – похожие принципы в ЕС действуют в отношении многих сфер деятельности, в том числе медиа. Поясню, это касается предотвращения ситуации, при которой одно лицо или одна фирма является одновременно производителем и распространителем телевизионной продукции. И этот же принцип действует в отношении всех кандидатов на вступление в Европейский Союз.

Всех, да не всех. Как учил старик Оруэлл, все животные равны, но некоторые равнее – так, начавший в 2015 году своё вещание в Сербии телеканал N1 оказался выведен за рамки данной директивы, обязательной к исполнению всеми кандидатами в члены ЕС, кем Сербия официально является с 2012 года. Параллельно с этим государственный канал РТС заставили отказаться от собственной сетки распространения сигнала. Как такое случилось?

Работая на Балканах и в особенности в Белграде с 2008 года, я неоднократно сталкивался с сетованиями увлечённых политикой сербов на то, что Россия в отличие от Германии или США не имеет своего телевидения в Сербии. К сожалению, это правда – государственный RT (ранее – Russia Today) не видит для себя смысла заходить на такой сравнительно маленький рынок (не более 20 миллионов потребителей информации на сербохорватском языке), а частные инициативы различных российских деятелей (например, Константина Малофеева) не имели практического продолжения.

Таким образом, после свержения Слободана Милошевича в результате первой в мире цветной революции 5 октября 2000 года весь балканский медиарынок, прежде всего, ТВ, был педантично и надёжно взят под контроль швейцаро-германскими медиа-концернами. И вот только пять лет назад случился его передел – у немцев и (псевдо)швейцарцев каналы распространения сигнала и одну компанию по производству теле-контента выкупила американская фирма KKR (Колберг-Кравис-Робертс). После чего оперативно было налажено вещание в Сербии, Боснии и Хорватии нового телеканала N1, объявленного единственным дистрибьютером CNN на Балканах. При этом не был соблюдён ни принцип разделения производства и распространения сигнала, ни популярный в США закон об иностранных агентах, который правительство Сербии по примеру России также решило принять. Ведь владельцем нового медиа-монстра стал гражданин США.

Что позволено Юпитеру, то не позволено быку?

Кто столь могущественный смог провернуть такую сделку, вывести новый телеканал из-под действия всех возможных законов и сделать его полномочным представителем CNN в регионе?

Имя этого человека – Дэвид Хауэлл Петреус. Экс-директор ЦРУ участник операции НАТО против Югославии и создатель первой в мире армии интернет-троллей. Как писал доцент РГГУ и авторитетный балканист Никита Бондарев, Дэвид Петреус является одним из партнеров (владельцев) в американской инвестиционной компании Колберг-Кравис-Робертс (ККР), а также президентом «Института Глобализма», существующего при этой компании. В 2014 году ККР купила медиа-группу Юнайтед Груп, а той, в свою очередь, принадлежала зарегистрированная в Люксембурге компания Адрия Ньюс. Цель у этих слияний и поглощений была одна – закачать как можно больше денег в принадлежащий люксембургской Адрии через дочернюю одноименную компанию в Белграде сербоязычный новостной телеканал N1.

Но в одиночку провернуть такую операцию – стать ведущим медиа-магнатом в стране, которую ты сам бомбил 15 лет назад – очень сложно. Нужны были сербские подмастерья. И они нашлись – совладельцем компании «United Group» оказался выпускник школы Сороса и владелец сети передающих ретрансляторов SBB Драган Шолак. Сложная схема, при которой в изначально фиктивные компании-«пустышки» с запутанной схемой конечных собственников довольно быстро закачивались десятки миллионов долларов, в итоге сработала.

Созданная за счёт первоначального гранта в 10 миллионов долларов, выданным Инвестиционным Фондом Юго-Восточной Европы Джорджа Сороса в 2002 году, Юнайтед Груп на момент продажи включала в себя:

– SBB (Serbia Broadband) – крупнейший оператор кабельного телевидения и интернет-провайдер Сербии с 700.000 пользователей;

– Telemach – ведущий оператор кабельного телевидения и интернет-провайдер в Словении и Боснии и Герцеговине (БиГ);

– Total TV – ведущая сеть спутникового телевидения в Сербии, охватывающая все шесть стран бывшей Югославии;

– NetTV Plus – основной оператор интернет-телевидения;

– United Media – телеканалы Sport klub, Cinemania, Ultra, Mini Ultra, Lov i ribolov (охота и рыбалка);

– СASMedia – крупнейшее агентство по размещению рекламы на кабельном и спутниковом телевидении.

Но этим инвестиции не ограничились – и в 2004 году после Сороса Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует в компанию Шолака еще 15 миллионов евро. При этом крупнейшим акционером ЕБРР являются США, а сам ЕБРР по сей день остаётся соинвестором «United Group». Так была создана крупнейшая телекоммуникационная сеть на Балканах, которую в 2014 году решил купить и расширить экс-глава ЦРУ, а Драган Шолак из борца с режимом Милошевича превратился в мультимиллионера.

Только чудом частью этой паутины не стали популярные в Сербии телеканалы «Б92» и «ТВ-Прва», которые, в последний момент опомнившись, через дружественный телеканал «Коперникус», подконтрольный сербскому «Телекому», всё же забрало себе государство. Однако сохранить контроль за «первой кнопкой» у государства не получилось – объединив мощности канала с собственной сетью распространения, Петреус-Шолак сделали свой N1 (балканский CNN) первой кнопкой сербского ТВ. И реализовать это без политической крыши было бы невозможно.

Тогда Шолак привлёк к игре своего партнёра по медиа-бизнесу, недавно отстранённого с поста мэра Белграда олигарха Драгана Джиласа.

Джилас, единожды поставив на свержение Милошевича, всю оставшуюся жизнь «топил» за западные ценности. Как об этом можно прочитать в сербском «Викиликсе», был приверженцем и исполнителем политики демократической администрации США, последние годы активно координируясь с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом. Например, именно вследствие такого заговора при непосредственном участии его правой руки Младжана Джорджевича был отстранён от служения Рашско-Призренский владыка Артемий, мешавший американцам проводить свою политику на Косово. Согласно данным того же «Викиликса», Джилас активно ратовал за вступление Сербии в НАТО и признание Косово, а однажды даже пытался торпедировать организацию визита Президента России в Белград. Имели место серьёзные предпосылки считать, что в случае продолжения президентской каденции Бориса Тадича и его клана после 2012 года, в турбулентном 2014-м Сербия могла бы легко присоединиться к антироссийским санкциям вслед за Черногорией.

Такого уровня достигла «свобода слова» в Сербии при президенте Вучиче, которого Запад и оппозиция называют «деспотом и автократом». Теперь, в период парламентской избирательной кампании именно Шолак с Петреусом продолжают «заказывать оппозиционную музыку» на первой кнопке сербского ТВ. Делают поражающие фантастической глупостью сериалы о ненавистном им сербском президенте, устраивают прямые трансляции любых протестных активностей, даже если они насчитывают всего пару десятков демонстрантов. В общем, чувствуют себя на порядок лучше, чем чувствовали оппозиционеры во времена правления прозападной Демократической партии экс-президента Бориса Тадича. Когда Томислав Николич с Александром Вучичем были персонами нон грата на всех шести общенациональных сербских телеканалах. Когда российским гостям приходилось искать возможности неформально встретиться с официальными сербскими лицами, потому как официально представителей Москвы при режиме Тадича-Джиласа предпочитали не замечать. Когда перед началом конференций по российско-сербскому взаимодействию в Белградском университете в зале неожиданно гас свет и ломались микрофоны. Когда день Победы в Белграде и Нише был совершенно обычным днём без всяких военных парадов и «Бессмертного полка», а на георгиевские ленточки сербские чиновники смотрели с недоумением.

Именно такую Сербию призывают вернуть вчерашние влиятельные отставники – оппозиционеры, не забывая при этом спекулировать отношениями с Россией. Ведь именно на канале экс-директора ЦРУ сербскую власть обвиняют в «сдаче Косово»! Уровень американо-балканского лицемерия зашкаливающе безобразен. Но как известно, политика – искусство (не)возможного. И если что-то потенциально, значит оно будет опробовано.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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