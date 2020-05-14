В Сербии вводят крупные штрафы за отсутствие защитной маски

Правительство Сербии приняло решение с 18 мая ужесточить меры защиты граждан от новой волны заражения коронавирусом. Защитные маски будут обязательны для ношения в закрытых помещениях, в общественном транспорте и на летних террасах кафе для компаний больше двух человек. Нарушителям грозит штраф от 170 до 1280 евро.

«Если правительство примет решение обязать граждан носить маски, все должны неукоснительно подчиниться, так как эпидемия ещё не кончилась», – прокомментирвоал ситуацию эпидемиолог Зоран Радованович, обватил внимание, что граждане «расслабились» после отмены режима чрезвычайного положения.

Он подчеркнул, что закон о защите населения от заразных болезней будет действовать до конца эпидемии. В таком случае без масок нельзя будет находиться в торговых центрах, банках, кафе и ресторанах, в общественном транспорте и во время любых массовых собраний, в том числе, политических митингов.

Председатель магистратского суда Оливера Ристанович подтвердила, что в случае не исполнения закона гражданин будет наказан штрафом от 170 евро. По ее мнению, максимальные штрафы вряд ли будут грозить всем. «Однако, если гражданин будет неоднократно нарушать закон или демонстративно отказываться надеть маску, то штраф может составить и 1 280 евро», – пояснила Ристанович.

Инфекционист Жарко Ранкович со своей стороны предупредил, что массовые собрания могут уничтожить все результаты борьбы с эпидемией, и, если их участники не станут носить маски, то вирус начнёт распространяться с удвоенной силой. «У нас есть шанс избежать плохого сценария, но граждане должны проявить ответственность», – подчеркнул медик.

Согласно последним данным, в Сербии 10 374 случая заражения вирусом COVID-19.

Белград, Катарина Лане

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