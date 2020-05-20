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Среда, 20 мая 2020, 12:38 мск

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Сербский патриарх: власти Черногории используют фашистские методы для борьбы с СПЦ

Фото: официальный сайт Сербской Православной Церкви

Власти Черногории используют в борьбе против Сербской православной церкви (СПЦ) фашистские методы. Об этом заявил глава СПЦ Ириней после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. По его словам, даже во времена Османской империи и коммунизма власти относились к СПЦ с гораздо большим уважением, «по сравнению с сегодняшним днем».

«Цель состоит в том, чтобы применить метод, который усташи когда-то использовали в Хорватии для изгнания сербского народа. Мы знаем, как они это делали: сначала одну треть, потом другую и третью из трёх, чтобы уничтожить и обессилить там Сербскую православную церковь. К сожалению, сегодня то же самое происходит в Черногории», – констатировал сербский патриарх и призвал президента Черногории Мило Джукановича прислушаться к народу и задуматься над своими решениями.

Патриарх Ириней также обратился с просьбой к президенту Сербии защитить сербское население Черногории и епархии СПЦ. Со своей стороны Вучич заверил, что руководство Сербии полностью понимает позицию Церкви.

Белград, Катарина Лане

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