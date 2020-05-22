В Сербии увеличат зарплаты социальным работникам

Президент Сербии Александр Вучич после консультаций с министром труда, соцзащиты и по делам ветеранов Зораном Джорджевичем предложил увеличить на 10% заработную плату работникам системы социальной защиты, осуществляющим уход за больными и немощными.

Как сообщил Джорджевич в эфире телеканала Pink TV, сербский лидер отметил неизмеримый вклад в борьбу с коронавирусом, который помимо работников здравоохранения, внесли сиделки, ухаживающие за пожилыми гражданами в геронотологических центрах во время пандемии вируса COVID-19, и государство таким способом поблагодарит за трудолюбие и преданность делу.

«Около 1500 специалистов по уходу работает в Сербии, и я рад этой хорошей новости, особенно когда президент является инициатором, потому что считает их вклад чрезвычайно важным. Именно они оказывают наибольшее внимание и помогают немощным и пожилым людям», – сказал Джорджевич.

Белград, Катарина Лане

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