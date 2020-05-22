В Сербии разрешили массовые собрания до 100 человек

В Сербии количество людей, которые могут собираться в общественном месте, на открытом или в закрытом пространстве, увеличено с 50 до 100 человек, говорится в новой поправке к приказу о запрете собраний, подписанной министром здравоохранения Златибором Лончаром.

Новое правило вступило в силу сегодня после публикации в официальном вестнике. Согласно поправке, во время публичных собраний необходимо по-прежнему применять профилактические меры против рапространения заражения вирусом COVID-19, носить защитные маски и перчатки.

По последним данным, в Сербии на 21 мая зафиксировано 86 новых случаев заражения за сутки, двое инфицированных скончались. Всего с начала эпидемии коронавируса в стране заразились 10 919 человек, 237 из них умерли.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 22.05.20

В Сербии увеличат зарплаты социальным работникам. / В НАТО нет консенсуса по поводу Косово. / «Будет лучше, если мы разойдемся»: Республика Сербская подтвердила курс на выход из состава Боснии и Герцеговины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»