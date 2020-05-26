Проблема не в коронавирусе: Черногория отказалась открыть границу для граждан Сербии

Решение властей Черногории не открывать госграницы для граждан Сербии является политическим. Тем не менее, официальный Белград не намерен поступать таким же образом.

Накануне глава правительства Черногории Душко Маркович сообщил, что на данном этапе смогут жители лишь тех стран, в которых фиксируется не более 25 случаев заражения на 100 тысяч человек, и Сербия в их число не входит. Разрешение с 1 июня касается граждан Хорватии, Словении, Австрии, Германии, Польшы, Чехии, Венгрии, Албании и Греции.

Комментируя это решение черногорских властей в эфире телеканала TV Pink, глава сербского правительства Ана Брнабич заявила, что Сербия не будет закрывать границы для граждан Черногории в ответ на действия Подгорицы. По ее словам, сербская граница будет закрыта только для черногорских «мафиози» и представителей криминальных кланов, борьба с которыми будет «безжалостна».

Брнабич подчеркнула, что во время эпидемии COVID-19 власти Сербии, в отличие от черногорских, «не лгали, что люди умирают от гриппа, а не от коронавируса». Сербский премьер-министр также сказала, что причина, принятого руководством Черногории, решения об открытии границ для ряда стран, кроме Сербии, не в эпидемии коронавируса и не в количестве инфицированных.

При этом Брнабич призвала граждан Сербии не ездить отдыхать туда, где им не рады. «Я бы попросила граждан остаться в Сербии и не ездить туда, где сербы нежелательны», – сказала глава правительства.

Напомним, последние месяцы власти Черногории оказывают давление местные епархии Сербской православной церкви (СПЦ). В стране принят закон, который позволяет конфисковать церковное имущество, что вызывает возмущение не только православных верующих в Черногории, но и Сербии. В стране прошли массовые акции протеста против изъятия православных святынь. В поддержку СПЦ выступила Русская православная церковь.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 25.05.20

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