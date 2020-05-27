Президент Сербии о черногорских санкциях: «Мы в этой грязи пачкаться не будем»

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение черногорских властей открыть границы после эпидемии коронавируса для ряда стран, в число которых не вошли Сербия и Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), якобы из-за все ещё высокого количества заболевших в этих государствах.

«Я не сомневаюсь, что это исключительно политическое решение властей Черногории. Вероятно, они хотели похвалиться тем, как много они протестировали людей и сколько выявили заражённых. Непонятно, почему они открыли границы с Германией, где заболевших в тридцать раз больше. Конечно, это политическое решение, но они его изменят, когда поймут, что оно не в их интересах», – заявил Вучич.

По его словам, Сербия не станет отвечать на этот шаг черногорских властей. «Мы в этой их грязи пачкаться не будем. Наши границы будут открыты, мы не станем чинить препятствия ни сербам, которые составляют 30% черногорского населения, ни другим народам этой страны», – подчеркнул президент Сербии.

Напомним, 26 мая власти Черногории открыли границы для приезжающих из Хорватии, Словении, Австрии, Германии, Венгрии, Албании, Греции, запретив въезд гражданам Сербии. В тот же день вечером Сербия приняла на учебу 116 студентов из Черногории, прибывших в Белград.

Белград, Катарина Лане

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