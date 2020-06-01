Черногория приоткрыла границы для граждан Сербии

Черногория открыла границы с Сербией при условии соблюдения мер защиты – приезжающие должны иметь отрицательный результат теста на вирус, сделанный не позже 72 часов назад. В случае его отсутствия путешественник должен будет отправиться на двухнедельный карантин сразу после пересечения границы, передает «Балканист.ру».

«Это правило не распространяется на граждан Черногории или иностранцев, обладающих видом на жительство в Черногории, а также граждан, прибывающих из государств, где уровень заболеваемости коронавирусом составляет менее 25 случаев на 100 000 человек», – говорится в сообщении правительства Черногории.

Список этих стран регулярно обновляется. Так, за минувшие сутки из него была исключена Северная Македония, где произошла вспышка заболевания.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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