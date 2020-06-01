В Сербии объявили о завершении эпидемии коронавируса

Сегодня главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон заявил о завершении эпидемии коронавируса в стране. По его словам, ее конец «объективно уже наступил», и теперь начинается «период, когда вирус будет появляться спорадически».

«В течение следующих двух недель он (covid-19) должен постепенно исчезать до нуля. Может быть, это произойти не так быстро. Мы больше не в классической эпидемии», – подчеркнул Кон в эфире государственной телекомпании РТС.

Главный эпидемиолог уточнил, что необходимо 28 дней без зафиксированных случаев заболевания, чтобы официально объявить конец эпидемии. По его словам, коллективный иммунитет не одинаков во всех регионах Сербии. «Я не думаю, что он сильно высокий, потому что мы очень много работали, чтобы защитить себя и предотвратить эпидемию», – отметил Кон.

Эпидемиолог напомнил, что с сегодняшнего дня граждане Сербии могут пройти тестирование по собственному желанию и узнать есть ли в их организме антитела к коронавирусу. По его словам, большое количество граждан считает, что еще до эпидемии переболели коронавирусом, потому что симптомы заражения COVID-19 у них были, когда они болели гриппом.

«Если кто-то живет с убеждением, что переболел и у него есть защита, то нечего бояться другого результата, лучше на самом деле знать, так это или нет», – сказал Кон.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.06.20

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