«Позорный фальсификат и культурный геноцид»: в Сербии оценили «исторический» албанский фильм

Министерство культуры и информации Сербии расценило как «позорный фальсификат» документальный фильм «Великий сербский исторический обман – как сербы украли историю Албании», который 30 мая был показан в эфире албанского телевидения Top Kanal.

«Фильм слепо фальсифицирует исторические факты, а сербские церкви, монастыри и монументальные и духовные традиции в Косово и Метохии провозглашает албанскими с четкой целью продвижения великоалбанской политики погрома в ущерб Сербии и сербскому народу», – говорится в заявлении сербского министерства культуры.

В минкульте также подчеркнули, что этот дорогой в производстве «позорный и гротескный фальсификат» был бы всего лишь «жалкой провокацией, если бы не содержал опасных намерений в политически сложную и напряженную эпоху».

Сербское министерство призвало международную общественность обратить внимание на явно организованную деятельность шовинистских кругов некоторых соседних стран региона, которая направлена переписывание истории и захват сербского культурного наследия, как материального, так и нематериального.

В сообщении министерства подчеркивается, что такие попытки имеют все признаки культурного геноцида, который, «как нас учит история, часто приводит к физическому геноциду».

«Когда кто-то сегодня угрожает культурно-исторической самобытности и традициям одного народа, завтра это неминуемо поставит под угрозу его физическое выживание. Сербский народ, где бы он ни жил, и сербское общество, и государство, имеют право и обязанность противостоять этим зловещим намерениям сильно и достойно, мирно, но решительно», – говорится в заявлении министерства культуры и информации Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.06.20

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