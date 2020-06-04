Белград закрывает самый большой коронагоспиталь

Сегодня в столице Сербии будет расформирован самый крупный временный госпиталь для заражённых коронавирусом, оборудованный в белградском выставочном центре.

Оперативно развёрнутая силами военных в начале эпидемии коронавируса больница на три тысячи мест успела принять 1300 пациентов. За их здоровьем следило свыше 600 сербских врачей. На данный момент в госпитале осталось 103 больных, их переведут в городскую инфекционную больницу города Младеновац.

Главврач временного госпиталя Горан Бойович сообщил, что проверил оснащение больницы во Младеноваце и остался доволен. «На данный момент это самое оснащённое сербское учреждение здравоохранения для больных вирусом COVID-19», – подчеркнул врач.

Он также отметил своевременность и эффективность мер, принятых государством для спасения жизней людей. «Ни один пациент временного госпиталя не умер. Мы гордимся тем, что ни один наш сотрудник, работавший во временном госпитале, не был заражен. Это огромный успех для нашей страны!» – заявил Бойович.

Напомним, временный госпиталь, расположенный в выставочном центре Белграда, был оборудован в середине марта этого года. Сегодня начнётся разбор мебели и дезинфекция помещения. Власти ожидают, что через два дня выставочный центр сможет вернуться к своей обычной деятельности.

Белград, Катарина Лане

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