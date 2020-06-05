Facebook заблокировал страницу о военных преступлениях против сербов

Страница сербского содружества «Мемориальный комплекс Доня Градина», которое публикует данные о преступлениях против сербов во времена Второй мировой войны, оказалась заблокированной в соцсети Facebook с формулировкой «распространение ненависти, разжигание розни и межрелигиозной нетерпимости».

Аккаунт в Facebook администратора сетевого содружества Марко Янковича тоже был удалён. Согласно объявленным правилам в соцсети, при регистрации страницы «Мемориальный комплекс Доня Градина» её создатели были вынуждены удалить из описания слова «преступления усташей», а после текста «Грабежи и заточение в лагеря сербов Боснийской и Хорватской Дубицы в мае 1942 г.» историческое сообщество было заблокировано администраторами соцсети на 30 дней.

Сербское содружество «Мемориальный комплекс Доня Градина» занимается выявлением исторических фактов о преступлениях хорватских фашистов против сербов в концлагере Ясеновац и геноциде сербского народа в Независимом Государстве Хорватия, сражавшемся на стороне нацистской Германии во время Второй Мировой войны.

Белград, Катарина Лане

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