Сербская оппозиция угодила в свой же «информационный капкан»

Бывший советник экс-президента Сербии Бориса Тадича и ближайший соратник и родственник лидера оппозиционной коалиции «Союз за Сербию», олигарха Драгана Джиласа Младжан Джорджевич оказался в центре скандала после своих обвинений в адрес президента Сербии Александра Вучича, который якобы находится в сговоре с лидером Черногории Мило Джукановичем. Сербскому оппозиционеру напомнили, что именно он является одним из информаторов ЦРУ в истории с задержанием первого президента Республики Сербской Радована Караджича, пишет «Балканист.ру».

Громкое заявление Джорджевич накануне опубликовал черногорский прозападный портал «Вести». По версии сербского оппозиционера, «Джуканович помогает президенту Сербии выставить себя защитником сербов и СПЦ, за что Вучич ему платит той же монетой», а двое лидеров черногорской оппозиции Андрия Мандич и Милан Кнежевич якобы тоже участвуют «в этой игре».

Между тем черногорский политик Йован Вучурович, представляющий оппозиционную коалицию «Демократический фронт», лидерами которой являются Мандич и Кнежевич, обратил внимание, что таким образом Джорджевич пытается спровоцировать раскол Сербской православной церкви в Черногории, а портал «Вести» выступает в этой структуре медиарупором.

Вучурович напомнил, что Джорджевич в свое время стал одним из ключевых информаторов агента ЦРУ Мики Ракича, который задержал первого президента Республики Сербской Радована Караджича, за что получил вместе с другими предателями компенсацию в размере 5 млн долларов США. «Если на минуту представить себе, что подобное предательство совершили бы Мандич и Кнежевич, то они не то что бы учили кого-либо морали по разным порталам, а покончили бы с собой, потому что честь и стыд живут вечно. Но Младжан Джорджевич с позиции профессионального и всем известного предателя не собирается прерывать жизнь, зато пытается втянуть в свои агентурные сети митрополита Амфилохия, чтобы спровоцировать раскол в СПЦ и расчистить место для строительства т.н. черногорской и косовской православных церквей», – подчеркнул Вучурович.

Ранее сербский адвокат Владимир Джуканович заявлял порталу «Балканист», что Джорджевич задействован в кампании против Сербской православной церкви в Черногории. «Драган Джилас и [президент Черногории] Мило Джуканович с помощью Младжана Джорджевича ведут общую согласованную кампанию против Сербской православной церкви. Их объединяет цель устранить духовенство, защищающее каноны православия, и поставить на его место раскольников, которые помогут раздробить единую Сербскую православную церковь. Младжан Джорджевич – мозг этой операции. Существует мнение, что он сотрудничает с черногорским Агентством национальной безопасности. Я этого утверждать не берусь, но вербовка наших священников в Черногории даёт основания для этих предположений», – отмечал сербский адвокат.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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