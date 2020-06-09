российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 июня 2020, 11:01 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Столицу Сербии затопило после рекордного ливня (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне вечером Белград подтопило после сильнейшего ливня. За три часа на столицу Сербии выпало более 50 литров осадков на квадратный метр, что соответствует месячной норме осадков в марте.

Как пишет «Балканист.ру», Белград оказался парализован: не работали общественный транспорт, светофоры. Потоки воды сносили автомобили, а подземные пешеходные переходы можно было преодолеть только вплавь. В некоторых районах уровень воды достигал более метра.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 09.06.20

В столице Черногории поддержали американские протесты и цыган. / Сергей Лавров готовится к визиту в Белград. / Приштина отменила жесткие ограничения на товары из Сербии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Сергей Лавров готовится к визиту в Белград

Приштина отменила жесткие ограничения на товары из Сербии

Сербская оппозиция угодила в свой же «информационный капкан»

Белград подтвердил: кампания по отзыву признания псевдогосударства Косово будет продолжена

Facebook заблокировал страницу о военных преступлениях против сербов

Внешнее давление будет нарастать: президент Сербии прогнозирует стране нелегкое будущее

Белград закрывает самый большой коронагоспиталь

Сербская газета обвинила Путина в противодействии евроинтеграции: посол РФ в Белграде требует извинений

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Европа, Сербия,