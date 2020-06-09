Столицу Сербии затопило после рекордного ливня (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне вечером Белград подтопило после сильнейшего ливня. За три часа на столицу Сербии выпало более 50 литров осадков на квадратный метр, что соответствует месячной норме осадков в марте.

Как пишет «Балканист.ру», Белград оказался парализован: не работали общественный транспорт, светофоры. Потоки воды сносили автомобили, а подземные пешеходные переходы можно было преодолеть только вплавь. В некоторых районах уровень воды достигал более метра.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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