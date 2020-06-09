В Сербии представили модернизированную версию югославского танка М-84

В Сербии модернизировали танк М-84, который был создан в 1984 году и находится на вооружении сербской армии со времен Югославии. Новая версия M-84AS1 имеет более совершенную защиту от различных средств поражения, в том числе управляемых противотанковых ракет и других боеприпасов.

Танк M-84AS1 оснащен современным дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом и системой наблюдения с тепловизионной камерой, обеспечивающей обзор на 360 градусов. У модернизированных боевых машин новые орудия и гусеничные ленты.

В понедельник, 8 июня, M-84AS1 представили министру обороны Александру Вулину, который отметил, что за предыдущие годы Сербия укрепила военную авиацию и противовоздушную оборону, и теперь настало время технического усовершенствования наземных частей сербской армии. Министр высоко оценил проведенные работы по модернизации танка, назвав их огромным революционным шагом вперед.

«Благодаря модернизации, которую мы начали с M-84AS1, можем сказать, что мы будем одной из самых современных танковых сил не только в регионе, но и во всей Европе. Верховный главнокомандующий сербской армией президент Александр Вучич приказал использовать все наши существующие потенциалы, в первую очередь наш интеллект и богатый боевой опыт, чтобы мы получили продукт, который так необходим нашей армии», – подчеркнул Вулин.

Серийная модернизация танков М-84 запланирована на конец текущего года.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 09.06.20

«Выглядит потрясающе!» Президент Сербии открыл уникальный научно-технологический парк. / Столицу Сербии затопило после рекордного ливня (ФОТО, ВИДЕО). / В столице Черногории поддержали американские протесты и цыган. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»