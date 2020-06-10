В центре Белграда открыт отреставрированный памятник князю Михаилу Обреновичу

Сегодня утром в Белграде открылся после реставрации один из главных памятников сербской столицы. Скульптуру князя Михаила Обреновича, которая три месяца была спрятана от глаз горожан строительными лесами и полотнищем, ремонтировали прямо на площади Республики.

Открытие было приурочено к 152-й годовщине смерти сербского правителя. «Мы приурочили завершение работ к этой дате, чтобы отдать дань памяти всему, что для Сербии сделал Князь Михаил», – заместитель мэра Белграда сказал Горан Весич.

Он также уточнил, что за 138 лет памятник очищали всего два раза. «Мы сделали глубокую и основательную очистку патины и теперь в деталях можно рассмотреть барельефы на постаменте, которые рассказывают о сербской истории. Можно увидеть мельчайшие подробности самой скульптуры, которую изваял итальянский зодчий», – отметил Весич.

Вместе с тем вице-мэр Белграда выразил надежду, что горожане будут беречь обновлённый памятник и не станут снова рисовать на нем граффити, которые пришлось удалять реставраторам.

Памятник Князю Михаилу находится на Площади Республики, которая была отремонтирована в прошлом году. С окончанием реставрационных работ памятника князю Михаилу Обреновичу это центральное место сербской столицы стало одним из самых красивых прогулочных зон.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.06.20

«Тут обманом ничего не добьешься»: президент Сербии оценил предвыборные перспективы своих противников. / В Черногории бульдозерами снесли постройки православного монастыря Святого Василия. / Приштинские СМИ обвинили косовского министра из «Сербского списка» в нарушении «государственного протокола». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»