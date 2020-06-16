российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 июня 2020, 14:57 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Президент Сербии: Нет «Порше» без Чачака

Фото: Tanjug.rs

Сегодня президент Сербии Александр Вучич посетил в Чачаке новую фабрику немецкой компании «Vorwerk», которая производит запчасти для «Порше» и других самых известных автомобильных марок. Глава государства высоко оценил предприятие и заявил, что «Порше» не существует без деталей из сербского города.

Сербский президент ознакомился с производственными цехами завода и пообщался с рабочими. «Нет «Порше» без Чачака, когда вы видите, как кто-то водит «Порше», вы знаете, что это было бы невозможно, если бы не Чачак и рабочие из Чачака... «Порше» «мэйд ин Чачак», – сказал глава государства.

Сегодня немецкая компания «Vorwerk» начала производство в Чачаке. Завод, занимающий 40 000 квадратных метров, будет производить детали для автомобильной промышленности. Около 1000 сербов получат работу.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.06.20

В Северной Македонии назначена дата парламентских выборов. / Эмир Кустурица приедет в Москву на парад Победы. / Белград «продавил» Приштину: сепаратисты обещали США не пробиваться в международные организации. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

В Сербии могут открыться канцелярии для укрепления сотрудничества с Россией

Эмир Кустурица приедет в Москву на парад Победы

Белград «продавил» Приштину: сепаратисты обещали США не пробиваться в международные организации

В Черногории арестованы священники Сербской православной церкви

Китайский робот Эмма предсказала будущее Сербии

Страна ненависти: сербам в Хорватии вновь начали угрожать

Президент Сербии подтвердил встречу с Путиным

В Черногории после акций протеста полиция задерживает священников Сербской православной церкви

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Транспорт, Экономика, Европа, Сербия,