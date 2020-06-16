Президент Сербии: Нет «Порше» без Чачака

Сегодня президент Сербии Александр Вучич посетил в Чачаке новую фабрику немецкой компании «Vorwerk», которая производит запчасти для «Порше» и других самых известных автомобильных марок. Глава государства высоко оценил предприятие и заявил, что «Порше» не существует без деталей из сербского города.

Сербский президент ознакомился с производственными цехами завода и пообщался с рабочими. «Нет «Порше» без Чачака, когда вы видите, как кто-то водит «Порше», вы знаете, что это было бы невозможно, если бы не Чачак и рабочие из Чачака... «Порше» «мэйд ин Чачак», – сказал глава государства.

Сегодня немецкая компания «Vorwerk» начала производство в Чачаке. Завод, занимающий 40 000 квадратных метров, будет производить детали для автомобильной промышленности. Около 1000 сербов получат работу.

Белград, Катарина Лане

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