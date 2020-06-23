Сербию заливают дожди: в нескольких муниципалитетах введен режим ЧС (ФОТО, ВИДЕО)

На западе и в центральных районах Сербии сильные ливни, продолжающиеся несколько дней, привели к затоплениям отдельных районов. Режим чрезвычайной ситуации введён в муниципалитетах Осечина, Любовия, Крупань, Мали Зворник, Арилье и Косьерич.

В центре города Косьерич затоплено более пятидесяти домов. Река Ядар в Осечине затопила около 150 городских объектов. Для помощи населению задействована жандармерия.

В Любовии под водой оказались более 700 ферм и хозяйств, 70 семей эвакуировано, не исключена эвакуация ещё семи.

Разлившиеся реки снесли два моста, ещё шесть мостов под угрозой. Меры, принятые местными властями для сдерживания наводнения, оказались недостаточными. Потоки воды прорвали защитные насыпи. Кроме того, в районе было остановлено водоснабжение и отключено электричество. «Эта ночь была тяжёлой, у нас задействованы все силы, но ситуация по-прежнему остаётся угрожающей», – сообщил глава местного самоуправления Милован Ковачевич.

Государственная дорожная служба выступила с предупреждением, что часть местных автодорог на западе Сербии затоплена вследствие разлива рек. Разрушенные мосты становятся препятствием для потока воды, и она разливается на прилегающие территории.

Ожидается разлив рек Тамнава и Колубара, местные власти готовят мешки с песком для сдерживания наводнения, круглые сутки в районе дежурят команды кризисного штаба.

Вместе с тем растет уровень реки Тамиш на границе с Румынией. Местные власти заблаговременно начали готовиться к возможному подтоплению, и пока ситуация остаётся под контролем.

Республиканская метеорологическая служба на территории центральной Сербии объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с обильными осадками. Согласно прогнозу синоптиков, дожди и ливни продолжатся сегодня.

Белград, Катарина Лане

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