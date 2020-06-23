ЕС гарантирует Сербии объективность и беспристрастность при евроинтеграции

Брюссель гарантирует Белграду объективность и беспристрастность переговорного процесса, который напрямую связан с евроинтеграцией. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по ситогам переговоров со специальным представителем ЕС на переговорах Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

«Мы готовы обсуждать компромиссные варианты, но это не значит, что они легко нам дадутся. Впереди у нас трудные времена. Белград ожидает скорейшего продолжения диалога. Возможно, в июле. Но дату определит Лайчак», – уточнил сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич подчеркнул, что для Белграда тема Косово и Метохии – болезненная, но Сербия готова к диалогу. «Для Сербии не будет лёгких вопросов, но я верю, что ответственный, серьёзный подход к переговорам поможет нам защитить наши национальные интересы, обеспечить безопасность сербов на территории Косово и Метохии, сберечь святыни, гарантировать достойное будущее всем гражданам Сербии», – заявил президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что Белград ожидает от Приштины готовности идти на компромисс. «Диалог не имеет смысла, если в нем по сути участвует только одна сторона», – сказал Вучич, отметив, что Сербия будет настаивать на исполнении Приштиной Брюссельских соглашений, в частности, на формировании Содружества сербских общин.

Лайчак со своей стороны сообщил, что готов полностью посвятить себя продолжению переговоров под покровительством ЕС. «Хочу ясно дать понять, что мы не принуждаем стороны к разговору, но намерены помочь им прийти к общему взаимовыгодному решению», – сказал он, также не исключив возможности продолжения диалога уже в июле.

Стоит отметить, что сегодня президент Сербии проводит переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, после чего предстоит встреча с лидером косовских сепаратистов Хашимом Тачи в Вашингтоне. Позднее сербский президент примет участие в саммите балканских стран «Брдо-Бриони», который пройдёт в столице Словении.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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