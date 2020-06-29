Жителей Белграда обязали носить маски в закрытых помещениях

С завтрашнего дня в Белграде в связи с угрозой коронавируса вводится обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, в том числе в общественном транспорте, в ресторанах и ночных клубах, которые пока закрывать не планируется. Такое решение принято Кризисным штабом, на котором обсуждалось, как предотвратить распространение коронавируса в Сербии, передает «Балканист.ру».

По словам специалистов, страна все еще переживает первую волну эпидемии. В зависимости от развития ситуации могут быть вновь введены более строгие ограничения, в том числе на работу магазинов. Согласно решению штаба, в ближайшие семь дней тех, кто отказывается носить маски, наказывать не станут, но через неделю нарушителей начнут штрафовать. Обязательным также становится соблюдение дистанции не менее метра между людьми, находящимися в одном помещении.

Заместитель директора института вирусологии «Батут» доктор Дария Кисич-Тепавчевич сообщила, что решение об обязательном ношении масок в Белграде было принято потому, что большинство заражённых в последнее время появилось именно в столице Сербии. Это было вызвано тем, что многие перестали соблюдать меры предосторожности, находясь в помещениях.

В Сербии за последнее время появилось несколько очагов болезни: в Нови-Пазаре только за выходные выявили 68 новых случаев. В город направлены дополнительные медицинские силы, введён режим ЧС. В Ужице также наблюдается стремительный рост числа заболевших, решается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, в Сербии за последние сутки выявлено 254 новых случаев заражения COVID-19.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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