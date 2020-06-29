Лидер сербских мусульман заразился коронавирусом

Глава партии Правды и примирения и лидер сербских мусульман (бошняков) Муамер Зукорлич заразился коронавирусом. «Были сложности. Температуры не было, начался кашель, тяжесть в лёгких, слабость», – сообщил он, уточнив, что находится на домашнем лечении.

Отвечая на вопрос журналистов, где мог заразиться, Зукорлич сказал: «Бог его знает».

Согласно обновленным данным, в Сербии на сегодня зафиксировано 14 288 заболевших коронавирусом, за последние сутки было выявлено 242 заразившихся. В городах Вране, Нови Пазар, Крагуевац введены режимы ЧС. В Белграде население обязали носить маски в закрытых помещениях.

Белград, Катарина Лане

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