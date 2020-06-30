У жителей Сербии начал формироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты национального исследования. Согласно полученным данным, у 6,4% граждан страны выработались антитела к новой инфекции, передает «Балканист.ру».

Как сообщила эпидемиолог Татьяна Пекмезович, исследование было основано на результатах анализов группы из 1 тысячи добровольцев разного возраста, которая отражает возрастной состав всего населения Сербии. У мужчин были обнаружены антитела в 8% случаев, у женщин – в 5%. В то же время, согласно результатам исследования, у молодых людей в возрасте 20 лет антитела вырабатываются чаще, чем у пожилых.

«Если мы проанализируем здоровье граждан от 20 до 60 лет, то обнаружим от 5 до 9% человек, у которых имеются антитела к вирусу», – уточнила Пекмезович.

При этом эпидемиолог обратила внимание, что жители Шумадии и Западной Сербии более устойчивы к вирусу, нежели жители востока и юга страны. Самый низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Воеводине – всего 3%.

По словам Пекмезович, эти данные помогут правительству Сербии в борьбе с угрозой распространения коронавируса. В стране все ещё продолжается первая волна эпидемии, каждый день эпидемиологи выявляют новых заражённых.

Согласно последним данным, в Сербии 14 288 случаев заражения, в ряде городов снова ужесточены меры защиты граждан. Эпидемиологи не рассматривают вариант возвращения в стране комендантского часа, так как считают, что его последующая отмена чревата новым всплеском болезни.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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