«Чувствую себя хорошо!» Президент Сербии прокомментировал слухи о заражении коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич опроверг слухи о заражении коронавирусом. После двух дней отсутствия на публике глава государства появился в утреннем эфире телеканала Pink и заявил: «Чувствую себя хорошо! Да вы сами сейчас видите, покажите это».

Сербский президент сказал, что за время эпидемии коронавируса, начиная с 6 марта, 12 раз видел информацию о своей болезни и скорой кончине. Вучич поблагодарил своих «доброжелателей» от оппозиции, что так часто волнуются о его здоровье, и высмеял распространяемые ими слухи. «Им не нравилось, что меня часто показывают, а сейчас им не нравится, что меня пару дней не было», – иронично отметил он, передает «Балканист.ру».

На вопрос, где он провел два дня, Вучич пошутил, что находился на той самой террасе президентского дворца, где проходит телевизионная съемка. «Прятался на террасе. Мне сказали, что здесь прохладнее», – ответил он, намекая на очень жаркую погоду, которая установилась в Сербии.

Глава государства отметил, что у него есть проблемы со здоровьем, о которых все знают, но они не связаны с коронавирусом. По его мнению, «надлежащие органы должны быть более активными в борьбе с ложной информацией».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 30.06.20

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